Ижевск, , 22:02 — REGNUM В течение последних двух недель заболеваемость COVID-19 в Удмуртии выросла на 54,3%. Об этом заявила и. о. министра здравоохранения республики Наталья Якимова.

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При этом среди детей показатель увеличился на 76,9%, в группе граждан старше 60 лет — почти на 67%, сообщает ИА «Удмуртия».

Также Якимова подчеркнула, что показатель коллективного иммунитета продолжает снижаться и составляет на сегодня 11%. Охват населения вакцинацией составляет около 76%. В медицинских учреждениях имеется около 113 тыс. доз вакцины против коронавируса.

В прошлом году из общего числа граждан, умерших от последствий заражения коронавирусом, не были вакцинированы 95,7%. Из числа заболевших прививки не делали 89%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 25 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались восемь человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 742 жителя республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 994 случая заражения коронавирусом, из них 24 — за минувшие сутки.

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