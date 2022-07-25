Вашингтон, 25 июля, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск 25 июля опубликовал в социальных сетях совместную фотографию с сооснователем Google Сергеем Брином в ответ на слухи о том, что Брин разводится со своей женой из-за ее романа с Маском.

Steve Jurvetson Сергей Брин

Маск поделился с подписчиками фотографией с вечеринки, которая, по его словам, был сделана 24 июля.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Брин подал на развод с Николь Шэнахан, как предполагается, из-за ее короткого романа с Илоном Маском.

«Это полный бред. Мы с Сергеем друзья и вчера ночью были вместе на вечеринке!» — отметил в своём сообщении основатель компаний Tesla и SpaceX.