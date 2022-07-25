Вашингтон, 25 июля, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Государственный департамент США не считает возможным вести «бизнес как обычно» с военным руководством Мьянмы после казни четырех активистов, сообщает 25 июля Reuters.

U.S. Department of State Нед Прайс

В связи с этим Вашингтоном «рассматриваются дальнейшие меры наказания хунты», заявил на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Он также призвал все страны запретить продажу военного оборудования Мьянме, а Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — не допускать представителей хунты на региональные встречи.