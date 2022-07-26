Салехард, 26 июля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В период с 29 по 31 июля на Полярном Урале состоится международный слёт мотопутешественников «Мотополярник». Мероприятие проходит на Ямале с 2012 года. Участники планируют установить новый рекорд для Книги рекордов Гиннесса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Дарья Драй ИА REGNUM Мотоциклы

В рамках «Мотополярника» планируют установить новый рекорд для Книги рекордов Гиннесса по числу мотоциклистов, одновременно находящихся в одной точке за Полярным кругом.

На мероприятие заявлено более 500 мотоциклистов из Москвы, Абакана, Сочи, Краснодара, Сыктывкара, Иркутска, Тюмени, Челябинска, Читы и многих других городов России, а также мотоциклисты из стран ближнего зарубежья — Белоруссии, Латвии, Эстонии и Казахстана.

В рамках мероприятия запланировано торжественно открытие стелы «Мотополярник», посвященной всем добравшимся в эту северную точку России. Стела будет располагаться в долине горы Рай-Из и горы Черная. Она представляет собой две скрещенные дуги, образующие арки, которые символизируют вершину глобуса, купол мира. На дугах арок фигурки мотопутешественников, стремящихся к Северу со всех сторон света. Венчает арку «колесо-солнце», встающее из-за гор.

Мероприятие планируют завершить массовым пешем восхождением на ледник Романтиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Ямале определён инвестор проекта по созданию крупного туристического комплекса на горном массиве Рай-Из. Объём привлекаемых частных инвестиций составит не менее 13 миллиардов рублей.

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