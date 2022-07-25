Вашингтон, , 21:47 — REGNUM Американская компания Electronic Arts планирует выпустить однопользовательскую игру по фильму «Черная Пантера». Информаций об этом поделился 25 июля репортер Джефф Грабб на подкасте Giant Bomb Game Mess Mornings.

Чёрная Пантера Цитата из к/ф «Чёрная Пантера». Реж. Райан Куглер. 2018. США

«Это однопользовательская игра, она находится на очень ранней стадии разработки, и игра начинается со смерти Черной Пантеры», — сказал Грабб. Он также подчеркнул, что в ходе прохождения персонажу игрока предстоит стать новой Черной Пантерой.

Напомним, что Черная Пантера — это супергерой комиксов издателя Marvel Comics. Персонаж был придуман Стэном Ли и Джеком Керби, и впервые появился в 1966 году.

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