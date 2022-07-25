Вашингтон, 25 июля, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Американская компания Electronic Arts планирует выпустить однопользовательскую игру по фильму «Черная Пантера». Информаций об этом поделился 25 июля репортер Джефф Грабб на подкасте Giant Bomb Game Mess Mornings.

Цитата из к/ф «Чёрная Пантера». Реж. Райан Куглер. 2018. США Чёрная Пантера

«Это однопользовательская игра, она находится на очень ранней стадии разработки, и игра начинается со смерти Черной Пантеры», — сказал Грабб. Он также подчеркнул, что в ходе прохождения персонажу игрока предстоит стать новой Черной Пантерой.

Напомним, что Черная Пантера — это супергерой комиксов издателя Marvel Comics. Персонаж был придуман Стэном Ли и Джеком Керби, и впервые появился в 1966 году.