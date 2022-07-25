Донецк, 25 июля, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Уголовное дело главаря группировки украинских нацистов «Медведи SS» Александра Кравцова передано в суд, сообщает 25 июля пресс-служба Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

Дело направлено в суд с обвинительным заключением.

Кравцов обвиняется в совершении преступлений по трём статьям Уголовного кодекса. Главарь укронацистов имеет весомые шансы получить высшую меру наказания — расстрел.

На Украине банда «Медведи SS» была включена в состав украинских войск и называлась диверсионно-штурмовым отрядом.

Члены этой нацистской банды причастны к убийствам мирных жителей Донбасса.