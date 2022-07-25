Нижний Новгород, , 21:46 — REGNUM Пять человек пострадали в аварии с автобусом ПАЗ №59 на проспекте Героев в Нижнем Новгороде. Двум пострадавшим потребовалась госпитализация, сообщает в своем telegram-канале глава областного минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Маршрутка. Нижний Новгород Svetlov Artem

Всего в автобусе находились 15 человек, в том числе трое детей. 32-летнй мужчина и 40-летняя женщина госпитализированы в ГКБ № 13 с закрытыми черепно-мозговыми травмами. Остальные трое пострадавших, включая 11-летнего ребенка, получили незначительные ссадины. После оказания медпомощи на месте происшествия они отпущены домой.

«На месте происшествия работала бригада экстренного реагирования Центра медицины катастроф и бригада скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода», — уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении 27-летнего водителя микроавтобуса возбудили в Башкирии после дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли шесть человек. По предварительной информации, подозреваемый водитель предприятия, которое занимается пассажирскими перевозками, выехал из села Языково в сторону Уфы.

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