Италия, 25 июля, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Италия могла бы резко нарастить добычу природного газа в Адриатическом море и тем самым заметно смягчить ситуацию с ценами на энергоносители, но по ряду причин этого не происходит, передает 25 июля La Stampa со ссылкой на оценки ряда бизнесменов страны.

Установка по добыче природного газа

Развитию собственной добычи мешают отсутствие необходимого оборудования, «экологические» споры и бюрократия, отметили опрошенные изданием эксперты.

Стоило бы по крайней мере развивать другой проект, который мог бы сделать Италию «газовым хабом Европы» вместо Германии с остановленным «Северным потоком — 2» — проект заключается в том, чтобы принимать и распределять газ, который будут добывать в Средиземном море Израиль, Египет и Кипр, отметил экс-министр промышленности Альберто Кло.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Эксперты оценивают рост расходов производителей на энергию в 77%, что приведет к общему росту расходов на 68 млрд евро в год.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 40 млрд евро.