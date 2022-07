Париж, , 21:44 — REGNUM Игра The Lord of the Rings: Gollum от французского издателя Nacon не выйдет в обещанные сроки. Информация об этом появилась 25 июля на странице проекта в Twitter.

Голлум в трилогии Питера Джексона Цитата х/ф «Возвращение короля», реж. Питер Джексон, 2003

Ранее разработчик объявлял, что игра выйдет на консолях и PC 1 сентября 2022 года, но на данный момент новая дата выхода проекта неизвестна. В своем письме студия пообещала в ближайшее время раскрыть новую дату релиза.

Напомним, что The Lord of the Rings: Gollum — это игра, которая расскажет о мире Средиземья до событий «Властелина колец». Игроку предстоит взять на себя управленение Голлумом, страдающим от раздвоения личности, и вернуть потерянное сокровище.

Читайте ранее в этом сюжете: Объявлена дата выхода нового дополнения для American Truck Simulator