Мурманск, 26 июля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. В Мурманске прошёл Кубок Арктики по мотофристайлу. Мероприятие проходило в Долине Уюта. В Кубке Арктики принимали участие восемь профессиональных райдеров, которые исполняли экстремальные трюки на мотоциклах. Участниками стали спортсмены из Москвы, Екатеринбурга, Тихорецка, Пятигорска.

Дарья Драй ИА REGNUM Мотоцикл

«Зрелищное и экстремальное событие посетили свыше двух тысяч человек. Очень здорово, что Мурманская область стала родоначальником этого мероприятия, второй год мы его проводим», — сказал губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в правительстве.

Судьи оценивали участников соревнования по двум номинациям: «Команда победителей» и «Whip contest». 1 место заняла команда Михаила Ярыгина и Руслана Ромащенко. Лучшим в номинации Whip contest стал Владимир Ярыгин, установивший в 2017 году рекорд — прыжок на мотоцикле на движущийся БелАЗ 75 710.

В рамках мероприятия для гостей работал тренажёр для безопасных тренировок навыков езды на заднем колесе мотоцикла. Помимо этого, проводились гонки на радиоуправляемых машинах, гонки на квадроциклах, работали фудтраки и фотозоны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области завершился фестиваль «Териберка», в котором приняло участие более 10 тысяч человек.

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