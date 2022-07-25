Вашингтон, 25 июля, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Беспорядочный призыв на военную службу на Украине в рамках всеобщей мобилизации снижает моральный дух в рядах вооруженных сил (ВСУ), пишет 25 июля газета The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация

Издание отмечает, что мобилизация на Украине держит в страхе население из-за своего «скрытого и беспорядочного характера и противоречия государственным законам».

Украинский юрист, давший интервью газете, рассказал, что повестки, оформляемые военными комиссарами на улице, кардинально отличаются от тех, что присылает военкомат, и могут иметь незаконный характер.

Еще одной проблемой, как указывает издание, является то, что часто в ряды ВСУ «призывают тех, кто этого не хочет, и не допускают тех, кто изъявляет желание» служить.

«Отсутствие прозрачности в системе призыва <…> не дает возможности понять, по какому принципу и как берут людей на службу. По большей части бюрократические или логистические факторы, такие как нехватка в подразделениях мест для офицеров и солдат, становятся причиной того, что с достаточными навыками или опытом не берут на службу. С другой стороны, некоторые командиры и старослужащие говорят о том, что призыв мужчин, не желающих служить, снижает моральный дух тех, кто делает это по доброй воле», — говорится в материале.