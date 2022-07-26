Таймырский район, Красноярский край, 26 июля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Инспекторы Минэкологии РФ совместно с представителями администрации Таймырского района Красноярского края начали работу по выявлению крупных несанкционированных свалок в больших населенных пунктах и отдаленных территориях. Об этом сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Кирилл Уютнов Таймыр

Полученная информация и результаты лабораторных исследований помогут доказать вред окружающей среде и необходимость включения в государственный реестр объектов накопленного вреда. После этого планируется разработка проектно-сметной документации и проведение экологической экспертизы. Окончание работ планируется на IV квартал 2025 года.

«Мы начали масштабную генеральную уборку на севере края. <…> Это территория с суровым климатом, но хрупкой экосистемой, которую необходимо восстанавливать. Свалки, обнаруженные на территории Таймырского региона, — это наследие, которое досталось с советских времен. Вопрос их ликвидации стоит остро и требует серьезных финансовых затрат. Ликвидировать объекты мы планируем за счет средств, выделенных в рамках федеральных проектов «Чистая страна» и «Генеральная уборка» национального проекта «Экология», — рассказала заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк.

Специалисты Минэкологии РФ уже обследовали территории в Норильске, Дудинке и Диксоне. Было выявлено 28 несанкционированных свалок на общей площади более 1 млн кв. м.

«Работе задан высокий темп. В настоящее время только около Норильска выявлено 10 крупных несанкционированных свалок. До конца 2023 года мы планируем внести их в государственный реестр накопленного вреда и приступить к разработке проектно-сметной документации на их ликвидацию. Это не единственные мероприятия по улучшению экологии на территории Норильска. С апреля 2021 года действует десятилетняя программа компании «Норникель» по санитарной очистке и благоустройству промышленных территорий. Компания выделила на этот проект порядка 40 миллиардов рублей, а в феврале текущего года решением министерства развития Дальнего востока и Арктики РФ программа «Чистый Норильск» стала частью федерального проекта «Чистая Арктика», — сообщил глава города Норильска Дмитрий Карасев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге призывают ужесточить наказание за нелегальные свалки. Поводом стало обилие таких мест сбора мусора, выявленных на территории города.

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