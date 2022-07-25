Москва, , 21:51 — REGNUM После выставок за рубежом в Россию возвращены все экспонаты государственного музейного фонда страны, заявила 25 июля российский министр культуры Ольга Любимова.

Владимир Путин и Ольга Любимова Kremlin.ru

Ольга Любимова «Летом завершилась работа по возвращению музейных предметов с зарубежных выставок на территорию Российской Федерации».

Она уточнила, что в России на выставках уже можно увидеть ряд возвращённых в страну экспонатов, например, в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина на выставке «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых».

Другие представлены в Государственном Эрмитаже на выставке «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина». По словам министра, посетители активно ходят на эти выставки, которые она назвала «настоящим магнитом музейного туризма».

Напомним, после введения антироссийских санкций часть российских предметов искусства оказалась за рубежом дольше положенного. Когда Брюссель признал российские экспонаты неподсанкционными, они вернулись в Россию.

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