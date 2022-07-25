Вашингтон, 25 июля 2022, 21:33 — REGNUM В американском штате Техас женщина открыла огонь в одном из строений аэропорта города Даллас, сообщает 25 июля телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.
Уточняется, что стрельба произошла в понедельник утром в муниципальном аэропорту Dallas Love Field Airport. Стреляла 37-летняя женщина. Она произвела несколько выстрелов в потолок аэропорта, затем полиция ее задержала.
В здании аэропорта была объявлена эвакуация, авиарейсы задержаны.
По предварительным данным, обошлось без жертв. Мотивы стрелявшей пока не выяснены.
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