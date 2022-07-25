Мурманск, , 21:31 — REGNUM Грузооборот морских портов Мурманской области в первом полугодии увеличился на 1,4%, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

Мурманский морской торговый порт Portmurmansk.ru

«С января по июнь объем грузопотока «по морю» вырос до 27,9 миллиона тонн. При этом изменилась его структура: погрузка-разгрузка сухогрузов стала меньше, в то же время объем перевалки наливных грузов увеличился», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что условиях санкций увеличились издержки на транспортировку товаров. В связи с уходом иностранных операторов сократился контейнерный оборот.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия ужесточит правила прохода по Севморпути для иностранных судов.