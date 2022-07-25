Мурманск, 25 июля 2022, 21:31 — REGNUM Грузооборот морских портов Мурманской области в первом полугодии увеличился на 1,4%, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

Мурманский морской торговый порт
Мурманский морской торговый порт
Portmurmansk.ru

«С января по июнь объем грузопотока «по морю» вырос до 27,9 миллиона тонн. При этом изменилась его структура: погрузка-разгрузка сухогрузов стала меньше, в то же время объем перевалки наливных грузов увеличился», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что условиях санкций увеличились издержки на транспортировку товаров. В связи с уходом иностранных операторов сократился контейнерный оборот.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия ужесточит правила прохода по Севморпути для иностранных судов.