Мурманск, 25 июля, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Грузооборот морских портов Мурманской области в первом полугодии увеличился на 1,4%, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

Portmurmansk.ru Мурманский морской торговый порт

«С января по июнь объем грузопотока «по морю» вырос до 27,9 миллиона тонн. При этом изменилась его структура: погрузка-разгрузка сухогрузов стала меньше, в то же время объем перевалки наливных грузов увеличился», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что условиях санкций увеличились издержки на транспортировку товаров. В связи с уходом иностранных операторов сократился контейнерный оборот.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия ужесточит правила прохода по Севморпути для иностранных судов.