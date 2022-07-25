Рим, 25 июля, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Новые меры по сдерживанию цен обойдутся правительству Италии в 12−13 млрд евро, заявила 25 июля заместитель министра экономики и финансов Лаура Кастелли.

Макароны

Как сообщалось ранее, власти намерены отменить НДС на хлеб и макароны и вдвое (до 5%) сократить ставки по этому налогу в отношении мясных и рыбных продуктов.

Указанные меры будут осуществляться параллельно с выплатами по 200 евро пострадавшим от кризиса самозанятым или заменят эти меры, решение пока не принято, сказала Кастелли.