София, 25 июля, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Сразу в 24 из 28 областей Болгарии объявлен так называемый желтый уровень опасности высоких температур воздуха. Об этом 25 июля сообщает БНР.

Жара

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней практически на всей территории страны будет наблюдаться несвойственная для региона жаркая погода. «Не исключено, что столбик термометра в дневное время не будет опускаться ниже +39 градусов Цельсия в тени», — говорится в заявлении Болгарского гидрометцентра.

Напомним, ранее власти Болгарии создали в десятках регионах страны специальные центры оказания помощи гражданам в связи с установившейся жаркой погодой. В Софии объявлено о бесплатной раздаче всем желающим минеральной воды.