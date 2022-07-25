Рим, , 21:18 — REGNUM Новым премьер-министром Италии в случае ожидаемой победы правоцентристов станет лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони, заявил в интервью Affari Italiani известный писатель, публицист Витторио Сгарби.

Сильвио Берлускони European People's Party

По мнению эксперта, лидер другой партии коалиции — Маттео Сальвини займет пост главы МВД (он уже возглавлял это ведомство в 2018—2019 годах), а Сильвио Берлускони станет спикером верхней палаты парламента.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября. По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых. В таком случае в стране может появиться техническое или коалиционное правительство.