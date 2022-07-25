Вашингтон, , 21:38 — REGNUM В США 25 июля начался отбор присяжных по делу о клевете ведущего Infowars Алекса Джонса о стрельбе в начальной школе «Сэнди Хук». Джонса пытаются заставить выплатить родителям погибших детей компенсацию за то, что он уверял свою аудиторию, что самая смертоносная стрельба в школе в истории Штатов была мистификацией. Об этом сообщает Associated Press.

Алекс Джонс Michael Zimmermann

Суд пройдет в Остине, штат Техас, где Джонс живет и ведет свое шоу. Ранее он смог добиться, чтобы его сайт Infowars получил защиту от банкротства перед началом суда, который должен был пройти еще в апреле.

Напомним, что программы ведущего уже были запрещены на YouTube, Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Spotify за нарушение политики, касающейся разжигания ненависти.

Джонс должен возместить ущерб трем истцам после того, как он попытался распространить слухи о якобы мистификации массовой стрельбы в школе «Сэнди Хук» в 2012 году в Коннектикуте.

Джонс заявил, что стрельба, в результате которой погибли 20 детей и шесть сотрудников школы, была сфабрикована ради ужесточения контроля за оружием.

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