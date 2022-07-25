Москва, 25 июля 2022, 21:17 — REGNUM Санкционные действия Запада поставили под удар российскую сферу авиаперевозок, заявил 25 июля президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Назвав санкции Запада неадекватными, учитывая, что до сих пор существовали партнёрские отношения, которые были разорваны по инициативе «бывших наших западных партнёров», президент напомнил о том, что на коммерческие компании России было оказано «откровенное политическое давление».
В результате, подчеркнул Путин, «сфера воздушных перевозок оказалась под ударом», добавив: «При этом очевидно, что авиационная отрасль имеет стратегическое значение для страны».
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