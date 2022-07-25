Москва, , 21:17 — REGNUM Санкционные действия Запада поставили под удар российскую сферу авиаперевозок, заявил 25 июля президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Назвав санкции Запада неадекватными, учитывая, что до сих пор существовали партнёрские отношения, которые были разорваны по инициативе «бывших наших западных партнёров», президент напомнил о том, что на коммерческие компании России было оказано «откровенное политическое давление».

В результате, подчеркнул Путин, «сфера воздушных перевозок оказалась под ударом», добавив: «При этом очевидно, что авиационная отрасль имеет стратегическое значение для страны».

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