Москва, 25 июля, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Санкционные действия Запада поставили под удар российскую сферу авиаперевозок, заявил 25 июля президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Назвав санкции Запада неадекватными, учитывая, что до сих пор существовали партнёрские отношения, которые были разорваны по инициативе «бывших наших западных партнёров», президент напомнил о том, что на коммерческие компании России было оказано «откровенное политическое давление».

В результате, подчеркнул Путин, «сфера воздушных перевозок оказалась под ударом», добавив: «При этом очевидно, что авиационная отрасль имеет стратегическое значение для страны».