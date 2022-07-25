Нижний Новгород, 25 июля, 2022, 21:11 — ИА Регнум. В Семенове пятилетний мальчик засунул руку в работающую стиральную машину. Часть правой руки буквально оторвало в области локтевого сустава из-за неисправности дверцы техники, сообщает ПИМУ (Приволжский исследовательский медицинский университет) в своем telegram-канале.

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Первую помощь ребенку оказали врачи Семеновской ЦРБ, затем вертолетом Центра медицины катастроф он был эвакуирован в реанимацию университетской клиники ПИМУ. У мальчика была большая кровопотеря.

Бригада врачей — микрохирурги и анестезиологи — провели операцию, которая длилась четыре часа. Была выполнена реимплантация оторванной конечности, переливание крови.

«Удалось восстановить кровоснабжение, жизнеспособность конечности. На настоящий момент состояние ребенка стабильное», — отметил директор Университетской клиники ПИМУ Игорь Арефьев.

По словам ректора университета Николая Карякина, восстановление кровоснабжения конечности — первый этап, реваскуляризация и остеосинтез выполнены успешно, что позволяет надеяться на максимальное восстановление функции конечности. Но это происходит не за одну операцию. С родителями сейчас работают клинические психологи ПИМУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области в сентябре прошлого года так называемому «чёрному копателю» оторвало обе руки, когда он пытался распилить найденный боеприпас времен Второй мировой войны.

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