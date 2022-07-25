Вашингтон, , 21:29 — REGNUM Прокуратура США по итогам совместного с ФБР расследования выдвинула против десяти человек обвинения в незаконном получении и использовании конфиденциальной информации для извлечения прибыли на миллионы долларов. Об этом 25 июля сообщают местные СМИ со ссылкой на прокурора восточного округа Нью-Йорка Дэмиана Уилльямса.

Деньги Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР

В список фигурантов дела вошли бывший конгрессмен США, экс-сотрудник ФБР, ряд топ-менеджеров компаний кремниевой долины и инвестиционный банкир, работавший в одной из крупнейших финансовых организаций.

В документах Комиссии по биржам и ценным бумагам США говорится, что за счет незаконных действий злоумышленники получили порядка семи миллионов долларов прибыли.

Одним из обвиняемых является экс-сотрудник ФБР Сет Маркин. Он подозревается в хищении конфиденциальной информации биофармацевтической компании Merck о готовящийся сделке, которое якобы помогло ему заработать более $1,3 миллиона.