Тамбов, , 20:54 — REGNUM Депутаты Тамбовской областной Думы своим решением установили максимальные цены кадастровых работ в рамках «гаражной амнистии». Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Частные гаражи Евгений Катышев

Напомним, с 1 сентября 2021 года вступил в силу Федеральный закон, который был призван упростить процедуру оформления прав собственности на гаражи, которые являются объектами капитального строительства и построенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ, а также на участке, на которых гаражи расположены. Этим законом и началась так называемая «гаражная амнистия». Предельные цены на проведение кадастровых работ при оформлении объектов в собственность могут устанавливать субъекты РФ.

«Часто у организаций, которые проводят кадастровые работы, не очень скромные цены. Чтобы уменьшить затраты граждан и стимулировать их к оформлению прав на свои гаражи и земельные участки, мы установили максимальные цены кадастровых работ, которые выполняются в отношении таких земельных участков. Это 6300 рублей в отношении земельного участка, 525О рублей в отношении гаража. Указанные размеры максимальных цен кадастровых работ основываются на примерах расчетных смет при проведении подобных кадастровых работ», — отметил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.

Он добавил, что законом регулируется индексация предельных цен один раз в год на прогнозируемый уровень инфляции.

ИА REGNUM напоминает, комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, устанавливающий комплексное регулирование деятельности гаражных объединений. Изменения предполагают сформировать общий подход к определению гаражей и государственной регистрации прав. В частности, документом вводятся понятия «гаражный комплекс», «гараж» и «место хранения транспортного средства», а также закрепляются положения о доле каждого собственника гаража или машино-места в праве собственности на общее имущество.