25 июля 2022 | Время чтения 11 мин

Олег Айрапетов, , 22:30 — REGNUM 5 января 1920 года президент Вильсон принял решение о выводе американских войск из Сибири и Дальнего Востока не позднее 1 апреля 1920 г. Интервенты и так уже несли потери в результате действий партизан. Вашингтон опасался, что при столкновении с частями Красной армии эти цифры увеличатся. 16 января 1920 года Верховный Совет Антанты принял решение о снятии блокады с Советской России. Разрешалось восстановление «некоторых торговых отношений», при этом особо отмечалось: «Эти решения не составляют перемены в политике союзных держав по отношению к Советскому правительству». Вместе с успехами Красной армии этот дипломатический демарш произвел соответствующее впечатление в окружавших РСФСР враждебных лимитрофах.

Дальний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

Отношение соседей на северо-западе немедленно стало меняться. И хотя Эстония и Латвия находились в значительной финансовой зависимости от Великобритании и США, а их представители в Риге и Ревеле препятствовали заключению мира, — вслед за Эстонией 30 января 1920 года перемирие было заключено и с Латвией. 2 февраля 1920 года в Юрьеве был подписан советско-эстонский мирный договор, статья 7 которого обязывала эстонское правительство разоружить и распустить остатки армии Юденича. Положение Северо-Западной армии при переходе границы эстонской границы было малопривлекательным. «Здесь эстонцы её обезоруживают и превращают в беженскую массу. — Вспоминал участник отступления. — В лазареты к нам переходят 14 тысяч тифозных больных. Много тысяч здоровых отправлены в леса на работы. Армия перестала существовать.» Бывшие ее солдаты и офицеры валили лес и занимались добычей торфа, получая за это от эстонских властей по полфунта хлеба в день.

Граница между РСФСР и Эстонией по договору

12 февраля 1920 г. ВЦИК обратился по радио к польскому народу. В нем говорилось об опасности войны, которую развязывала Варшава. «Нашими мирными предложениями, сделанными польскому правительству, — говорилось в нем, — мы доказали уже на деле, что стремимся не к завоеванию Польши, а к миру с ней». Действительно, в январе и феврале 1920 года полякам предлагались варианты весьма выгодного мирного соглашения. Делалось это и потому, что весьма реальной была угроза войны на Дальнем Востоке, к которой РСФСР не была готова. Этот далекий край был присоединен к России еще в XVII веке, но активное его освоение и заселение началось с конца XIX века. Организовать это ранее было попросту технически невозможно. С 1890 года начинается устойчивый рост числа пассажиров, переселенцев, ссыльных и нижних чинов, перевезенных пароходами Добровольного флота по линии Одесса-Владивосток. Со строительством Транссиба и КВЖД переезд из европейской части Империи на Амур и в Приморье стал более быстрым, безопасным и дешевым. Это сразу же сказалось на темпах заселения Сибири, Забайкалья, Приамурья и Приморья.

Если с 1860 по 1880 гг. в Сибирь переселилось 110 тыс. чел., с 1880 по 1892 г. — 440 тыс. чел., а с 1893 по 1899 гг. — уже 971 тыс. чел. По переписи 1897 г. в Сибири проживало 7 091 224 чел., из них в Амурской области — 138 387 чел., Приморской области — 274 980 чел., на острове Сахалин — 35 248 чел. Большая часть этого населения была русскими: в Амурской области великоросов — 83 372, малоросов 21 096 и белорусов 388 чел.; в Приморской области великоросов — 80 089, малоросов — 33 056 и белорусов 284 чел.; на острове Сахалин великоросов 15 807, малоросов 2368 и белорусов 159 чел. Благодаря железной дороге население Сибири выросло с 7 091 244 чел. в 1897 году до 11 922 714 чел. в 1912 году. Массовая миграция, естественно, меняла структуру населения, в том числе резко росла численность горожан. На 1 января 1915 года наиболее крупными городами Дальнего Востока были Владивосток (65 728 чел.), Хабаровск (53 512 чел.), Никольск-Уссурийский (30 029). Главным военным, административным и экономическим центром был Владивосток. Примерно треть его населения была китайцами (на 1914 год — 17 735 мужчин и 1266 женщин), присутствовали корейцы (3055 мужчин и 2575 женщин) и японцы (1528 мужчин и 753 женщины). Китайцы были в основном сезонными, приходящими рабочими, что объясняет диспропорцию между мужским и женским населением. Другим крупнейшим городом региона был центр Забайкальской области — Чита. В 1911 году ее население равнялось 78 252 чел.

Николай Касаткин. Переселенцы. 1881

Основу переселенцев из европейской России составляли крестьяне, что определяло и занятия большей части населения сельским хозяйством. Но часть населения Приморья становилась рабочими — здесь была развита горнорудная промышленность, добывались уголь, серебро, свинец, цинк, золото. На Дальнем Востоке существовало три казачьих войска: Забайкальское, Амурское, Уссурийское. Здесь, как и в Европейской части России, на борьбу между белыми и красными влияние оказало противостояние между городами, крестьянством, казачеством, хотя земельный вопрос здесь не стоял остро, а на все местные противоречия мощное влияние оказывал фактор внешней угрозы.

Наиболее опасным противником была Япония. Она приступила к интервенции раньше других. В правительстве империи были и противники вмешательства, однако победила другая сторона. В любом случае в Токио не признавали и не собирались признавать Советское правительство, а к активным действиям японцев подталкивали и их союзники. Японская интервенция, начатая в апреле 1918 года, только развивалась, разумеется, из любви к порядку и из интересов сохранения порядка, как и было заявлено японскими властями в её начале. Интервенты вели себя соответствующим образом, то есть грабили и распоряжались в стране по собственному усмотрению. С русскими властями, которым они пришли помогать в борьбе с большевиками, японцы мало считались. Помощник Военного министра правительства Колчака ген.-л. В. И. Марковский отмечал в начале февраля 1919 года, что «…действия японских властей в Амурской области носят характер полного хозяйничанья и произвола…»

Японские войска

Не сдерживали себя чехи и американцы. Столкновения между ними и офицерами белой армии доходили до убийств. 26 сентября 1919 г. председатель союзнического командования ген.-л. Сабуро Инагаки потребовал вывести русские войска из Владивостока до 12.00 29 сентября. В противном случае союзники обещали применить силу. Командовавший войсками Приморского края ген.-л. С. Н. Розанов вынужден был подчиниться. Возмущение местных жителей было всеобщим, войска негодовали. 29 сентября Колчак отдал приказ оставить гарнизон в городе и таким образом оградить «суверенные права России». В последний момент союзники отказались от требований, столкновения не произошло. Колчаковский гарнизон не был един. В ночь с 15 на 16 ноября во Владивостоке мятеж против власти подняли части ген. Гайды. Восставшие «гайдовцы», как их называли тогда, жили в теплушках и вагонах на железнодорожных путях. Они легко захватили здание вокзала. К 18 ноября мятеж был подавлен, часть его участников, захваченных на вокзале, расстреляли на месте. Гайду спасли союзники.

Все эти события не увеличили авторитет колчаковских властей, к тому же 14 ноября стало известно об оставлении Омска. Процветала спекуляция, пьянство, в ресторанах среди белого дня распевали:

Александр Колчак

Хозяйничанье интервентов внесло немалый вклад в подъем партизанского движения в Сибири на Дальнем Востоке. 25 января 1920 г. в городе восстал егерский батальон. Чрезвычайными усилиями ген. Розанов сумел собрать подчинявшиеся приказам войска и бросить их против восставших при поддержке артиллерии. Егеря были разбиты, но эта победа оказалась пирровой. 27 января части гарнизона начали выходить из подчинения. 30 января 1920 г. партизаны вошли во Владивосток, накануне в городе была свергнута колчаковская администрация. Возникло Приморское правительство, состоявшее из эсеров и большевиков. Еще ранее, 14 января, колчаковская администрация была свергнута на Северном Сахалине. Здесь была установлена власть Военно-Революционного комитета, который передал ее представителям земцев и различных партий. Вскоре к власти пришли сторонники Советов.

В начале февраля японцы заявили о прекращении враждебных действий против Красной армии и начали готовить отвод своих частей из Амурской области в Приморье. 16 февраля советские войска вошли в Хабаровск. 18 февраля глава партизан Приморья С. Г. Лазо докладывал в штаб в Благовещенске: «Ни в какие соглашения с другими политическими партиями и земством мы, коммунисты, не вошли; поддерживаем земство, поскольку оно ведет работу вместе с нами».

21 февраля в Приморье был объявлен полный бойкот японцам — местные Советы призвали не перевозить японцев, не покупать у японцев и не продавать японцам. Это возымело действие, и к 23 февраля интервенты начали покидать Амурскую область, к 3 марта она должна была быть очищена от них. Во Владивостоке находились войска США, Великобритании, Франции, части Чехословацкого корпуса. 19 февраля В. И. Ленин выступил с идеей создания буферного государства, которое должно было отделить РСФСР от Японии накануне возможного нападения поляков. Это было весьма своевременное предложение. В действительности Токио не собирался прекращать интервенцию в России, скорее наоборот. На рейде Владивостока стояла японская эскадра, численность японских войск на Дальнем Востоке равнялась 100 тыс. чел.

Из-под Иркутска на соединение с отрядами Семенова шли отряды Войцеховского. Японцы оказывали активную помощь атаману. Их армия была прекрасно вооружена, обучена и дисциплинирована. Соединившись вместе с отступавшими каппелевцами, отряды Семенова — свыше 20 тыс. чел. при 78 орудиях и 496 пулеметах — были сведены в корпус, который сумел удержать Читу. Здесь же находился 6-тысячный японский гарнизон. Возникла «читинская пробка», которая препятствовала осуществлению железнодорожной связи красных Дальнего Востока и европейской части России. С помощью японцев Семенов начал заигрывать с панмонголистами, и даже создал в Чите правительство Внешней Монголии во главе с Найсе-гэгэном. Вскоре тот был захвачен и казнен китайцами. Формировался и кадр будущей монгольской армии — Азиатская дивизия под командованием ген-л. Р. Ф. Унгерна фон Штернберга. В её состав входили казаки, буряты и монголы. Бойцы дивизии были хорошо вооружены и экипированы, всем регулярно выплачивалось жалованье, дисциплина была железной. В армии Унгерна считали сумасшедшим, но среди бурятов и монголов он слыл легендой.

Григорий Семенов

Обстановка на Дальнем Востоке была весьма напряженной, столкновения с японцами были частыми. Самым известным стал т. н. Николаевский инцидент. Партизаны с боем взяли крепость и достали зарытые в свое время замки от орудий. Японцы ушли в город. Укрепления быстро были приведены в боевую готовность. 27 января командование партизанскими отрядами направило в Николаевск-на-Амуре, где стоял японский гарнизон, своих парламентеров. Они были убиты после зверских пыток. Тогда командир партизан — анархист Я. И. Тряпицын — заявил, что начнет обстрел города из орудий. Угроза возымела действие.

28 февраля партизаны Тряпицына подписали соглашение с японскими войсками. Те обязались разоружить стоявших в городе белогвардейцев и передать партизанам посты и казармы. Отряды Тряпицына вошли в Николаевск-на-Амуре. С 1918 года в городе было убито немало сторонников большевиков. Теперь партизаны начали террор против настоящих и вымышленных противников революции. В ночь с 11 на 12 марта 1920 г. японцы напали на партизанские посты и штаб. Здание штаба им удалось поджечь, по окнам и дверям велся прицельный огонь. Внезапная атака была отбита, партизаны перешли в контрнаступление. Теперь уже японцы были блокированы в казармах и домах, которые поджигали партизаны. 14 марта оккупанты были разбиты, за этим последовала расправа. Пленных (называлась цифра в 27 и 130 чел.) и японскую общину города (ок. 450 чел.) перебили.

Яков Тряпицын

В Японии эти трагические события вызвали значительный резонанс. Правительство использовало их как повод к мобилизации общественного мнения к продолжению интервенции на Дальнем Востоке. Как только Амур очистился ото льда, к Николаевску были направлены новые отряды японской армии и в конце мая партизанам пришлось покинуть город. В результате событий он был практически уничтожен — для восстановления Николаевска и его порта после окончания войны пришлось приложить немалые усилия. Организаторы террора — сам Тряпицын и 6 человек из его ближайшего окружения были расстреляны 9 июля 1920 г. по приговору революционного военного трибунала за самоуправство и неподчинение властям ДВР.