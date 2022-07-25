Сочи, Краснодарский край, , 20:51 — REGNUM 25 июля пресс-служба футбольного клуба «Сочи» объявила о подписании контракта с 18-летним российским центральным полузащитником «Крыльев Советов» Александром Коваленко. Остаток сезона футболист проведет в самарском клубе на правах аренды.

Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов» Алексей Колчин © ИА REGNUM

За «Крылья Советов» Александр Коваленко выступает с 5 февраля 2022 года после перехода из «Чертаново» за 17 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость россиянина, по оценкам портала transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.

В текущем сезоне Александр Коваленко принял участие в двух матчах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с «Оренбургом» и санкт-петербургским «Зенитом», в которых отметился одной результативной передачей.