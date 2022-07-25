София, 25 июля, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Рассмотрение вопроса о формировании нового правительства Болгарии представителями коалиционных сил страны отложено до завтра, 26 июля. Об этом 25 июля сообщает БНР.

(сс) Radi Sadek Правительство Болгарии

По предварительным данным, Болгарская социалистическая партия (БСП), получившая мандат на создание кабинета министров, не смогла прийти к консенсусу с политическими партнерами по ряду пунктов соответствующего плана.

Предполагается, что упомянутые дискуссии будут возобновлены после проведения встреч на уровне специальных комиссий Народного собрания (парламента) Болгарии.

Напомним, БСП стала обладателем последнего документа, дающего право на создание Совета министров Болгарии. Ранее партии «Продолжаем перемены» и «ГЕРБ» вернули болгарскому президенту Румену Радеву указанные полномочия.