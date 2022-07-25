Тюмень, 25 июля, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Из Тюмени в Иркутск с 3 сентября 2022 года запускается прямой авиарейс. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Рощино».

Aviasovet.ru ЮТэйр

Авиакомпания «ЮТэйр» будет выполнять рейсы по вторникам и субботам на комфортабельных Boeing 737. Стоимость перелёта составит от 7053 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в аэропорту «Рощино» в 2022 году открываются новые и добавляются рейсы в Волгоград, Сочи, Томск, Самару, Омск, Минеральные Воды, Новосибирск, Москву, Ингушетию и Сочи.