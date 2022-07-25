Алкмар, Нидерланды, , 20:38 — REGNUM Нидерландский футбольный клуб АЗ из Алкамара взял в аренду с правом выкупа 22-летнего бельгийского центрального защитника и воспитанника миланского «Интера» Зиньо Ванхейсдена. Об этом 25 июля сообщили на официальном сайте «нерадзурри».

Футболисты «Интера» Acmilan.com

В системе «Интера» Зиньо Ванхейсден находится с 31 августа 2015 года после перехода из академии «Стандарда» за 1 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.

В прошедшем сезоне бельгиец, выступая за «Дженоа» на правах аренды, из-за травмы колена принял участие лишь в четырнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил три желтые карточки.