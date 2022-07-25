Ишим, Тюменская область, , 20:37 — REGNUM Студенты Тюменского государственного университета объединятся в казачью сотню. Соответствующее соглашение подписано между Ишимским педагогическим институтом имени П. П. Ершова (филиалом ТюмГУ) и отдельским казачьим обществом Тюменской области Сибирского войскового казачьего общества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 25 июля в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

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Как подчеркнул руководитель института Николай Кудрявцев, создание студенческой казачьей сотни поможет усилить патриотическое и духовно-нравственное воспитание студентов института — будущих педагогов.

«Сейчас мы ведём работу по разработке нормативно-правовой базы, решаем вопросы кадрового отбора тех, кто будет непосредственно работать с нашими студентами из казачьей сотни. В настоящее время проводятся организационные мероприятия по вхождению нашего института в Ассоциацию казачьих вузов России», — сказал Кудрявцев.

Казачий компонент будет внедрён в Ишимском педагогическом институте с использованием двух грантов. Первый направят на формирование молодёжного объединения. Атаманом студенческой казачьей сотни назначен руководитель филиала ТюмГУ. Ребят обеспечат казачьей формой.

Второй грант будет направлен на литературно-музыкальную постановку по мотивам романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». В спектакле примут участие студенты казачьей сотни.