Вашингтон, , 20:58 — REGNUM Примерно двое из трех американцев выступают за ограничение срока полномочий или установление возраста обязательного выхода на пенсию для судей Верховного суда, сообщает 25 июля Associated Press со ссылкой на новый опрос, выявивший резкий рост количества американцев, «почти не доверяющих» суду.

Верховный суд США Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опросу, проведенному центром исследований общественных отношений Associated Press-NORC, 67% американцев поддерживают идею об отмене пожизненного срока для судей, среди них 82% демократов и 57% республиканцев. Схожее мнение высказывается и насчет того, чтобы судьи уходили на пенсию в определенном возрасте.

Опрос был проведен всего через несколько недель после того, как Верховный суд вынес резонансные решения, в том числе лишающие женщин конституционного права на аборт и расширяющие право на оружие.

Отметим, что суд теряет доверие среди американцев. В ходе опроса 43% респондентов указали, что они почти не доверяют суду, по сравнению с 27% тремя месяцами ранее.

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