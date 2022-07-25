Вашингтон, 25 июля, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Примерно двое из трех американцев выступают за ограничение срока полномочий или установление возраста обязательного выхода на пенсию для судей Верховного суда, сообщает 25 июля Associated Press со ссылкой на новый опрос, выявивший резкий рост количества американцев, «почти не доверяющих» суду.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховный суд США

Согласно опросу, проведенному центром исследований общественных отношений Associated Press — NORC, 67% американцев поддерживают идею об отмене пожизненного срока для судей, среди них 82% демократов и 57% республиканцев. Схожее мнение высказывается и насчет того, чтобы судьи уходили на пенсию в определенном возрасте.

Опрос был проведен всего через несколько недель после того, как Верховный суд вынес резонансные решения, в том числе лишающие женщин конституционного права на аборт и расширяющие право на оружие.

Отметим, что суд теряет доверие среди американцев. В ходе опроса 43% респондентов указали, что они почти не доверяют суду, по сравнению с 27% тремя месяцами ранее.