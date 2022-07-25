Екатеринбург, , 20:31 — REGNUM Свердловский облсуд отменил приговор бывшему председателю совета директоров «Тагилабнка» Алексею Чеканову. Об этом пишут СМИ.

Суд succo

Накануне. Ru, сообщает, что по итогам рассмотрения его апелляции гражданин был признан невиновным в фальсификации документов, связанных с финансовой деятельностью. За ним признано право на реабилитацию. Кроме того, снят арест с имущества и отменена мера пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, приговор троим бывшим топ-менеджерам банка ранее вынес Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Напомним, само кредитное учреждение ранее было признано банкротом.