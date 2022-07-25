Екатеринбург, 25 июля, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Свердловский облсуд отменил приговор бывшему председателю совета директоров «Тагилабанка» Алексею Чеканову. Об этом пишут СМИ.

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Накануне. Ru сообщает, что по итогам рассмотрения его апелляции гражданин был признан невиновным в фальсификации документов, связанных с финансовой деятельностью. За ним признано право на реабилитацию. Кроме того, снят арест с имущества и отменена мера пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, приговор троим бывшим топ-менеджерам банка ранее вынес Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Напомним, само кредитное учреждение ранее было признано банкротом.