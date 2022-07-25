Лондон, 25 июля 2022, 20:29 — REGNUM «Фулхэм» заинтересован в подписании 30-летнего резервного голкипера лондонского «Арсенала» и игрока сборной Германии Бернда Лено. Об этом 25 июля сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.
По словам инсайдера, стороны только начали переговоры. Также «Фулхэм» интересуется бразильцем Нето, выступающим за каталонскую «Барселону».
В прошедшем сезоне из-за трансфера Эрона Рэмздейла Бернд Лено принял участие лишь в четырех турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил девять мячей.
За «канониров» Лено выступает с 1 июля 2018 года после перехода из леверкузенского «Байера-04» за 25 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает голкипера в 9 миллионов евро.