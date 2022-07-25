Лондон, 25 июля, 2022, 20:29 — ИА Регнум. «Фулхэм» заинтересован в подписании 30-летнего резервного голкипера лондонского «Арсенала» и игрока сборной Германии Бернда Лено. Об этом 25 июля сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

ФК «Арсенал»

По словам инсайдера, стороны только начали переговоры. Также «Фулхэм» интересуется бразильцем Нето, выступающим за каталонскую «Барселону».

В прошедшем сезоне из-за трансфера Эрона Рэмздейла Бернд Лено принял участие лишь в четырех турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил девять мячей.

За «канониров» Лено выступает с 1 июля 2018 года после перехода из леверкузенского «Байера-04» за 25 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает голкипера в 9 миллионов евро.