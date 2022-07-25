Милан, Италия, 25 июля, 2022, 20:25 — ИА Регнум. 23-летний центральный защитник миланского «Интера» и сборной Италии по футболу Алессандро Бастони рассказал об интересе со стороны лондонского «Тоттенхэма», который хотел подписать футболиста в июне.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

«У меня никогда не было сомнений, я всегда хотел остаться в «Интере». У меня прекрасные отношения с товарищами по команде, клубом, я люблю Милан и не вижу причин уходить», — цитирует Бастони издание Gazzetta dello Sport.

В прошедшем сезоне Алессандро Бастони сыграл в 31 туре итальянской Серии А 2021/22, в котором отметился одним забитым мячом, двумя результативными передачами и получил четыре желтые карточки.

Текущее соглашение Бастони с «нерадзурри» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает итальянца в 60 миллионов евро.