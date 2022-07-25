Тирана, 25 июля, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Президент Албании Байрам Бегай 24 июля выступил с обращением к нации после церемонии инаугурации.

Блерим Бегай mod.gov.al

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик заявил, что теперь, на фоне украинского кризиса, стране необходимо единство и сотрудничество всех политических классов.

Отдельное внимание политик уделил реформе правосудия, которая, по его словам, дает свои плоды при поддержке США и ЕС. Бегай пообещал пересмотреть стратегию национальной безопасности Албании, чтобы устранить те элементы, которые угрожают безопасности страны.

Бегай был избран президентом Албании 6 июня 2022 года, в его поддержку выступили 78 депутатов из 140.

Ранее Бегай занимал пост генерал-майора. Политик родился 20 марта 1967 года в Рогожине, в 1989 году получил образование на медицинском факультете Университета Тираны, а в 1998 году — офицерское звание.

В течение жизни Бегай неоднократно получал дополнительное образование в США и Албании, возглавлял Центральный университетский военный госпиталь, Медицинскую инспекцию, военный департамент ВС Албании и другие военно-медицинские учреждения, затем занял пост главы генштаба армии Албании.