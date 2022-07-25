Москва, , 20:24 — REGNUM Горение Джугджурского заповедника продемонстрировало неэффективность в тушении пожаров. Об этом 25 июля заявил глава МЧС Александр Куренков на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Вот, например, Джугджурский заповедник… Мне изначально доложили, что он загорелся 30 июня этого года. Мне сначала доложили, что там нет площадки приземления, потом мы выяснили, что площадка приземления есть в 104 км от этого заповедника. Хорошо, он сначала давай прибавку на горение, потом эта прибавка остановилась. На сегодняшний день если прибавки не будет в ближайшие пять дней, то через пять дней его снимут с учёта. Но горение-то продолжается, а это говорит о том, что люди халатно относятся к работе», — заявил Куренков.

Путин попросил главу МЧС представить свои соображения об этом 25 или 26 июля.