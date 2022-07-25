Куренков: в регионах халатно относятся к горению лесов
Москва, 25 июля, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Горение Джугджурского заповедника продемонстрировало неэффективность в тушении пожаров. Об этом 25 июля заявил глава МЧС Александр Куренков на совещании президента России Владимира Путина с правительством.
«Вот, например, Джугджурский заповедник… Мне изначально доложили, что он загорелся 30 июня этого года. Мне сначала доложили, что там нет площадки приземления, потом мы выяснили, что площадка приземления есть в 104 км от этого заповедника. Хорошо, он сначала давал прибавку на горение, потом эта прибавка остановилась. На сегодняшний день если прибавки не будет в ближайшие пять дней, то через пять дней его снимут с учёта. Но горение-то продолжается, а это говорит о том, что люди халатно относятся к работе», — заявил Куренков.
Путин попросил главу МЧС представить свои соображения об этом 25 или 26 июля.