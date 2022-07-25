Москва, 25 июля, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Правила прохода по Севморпути будут ужесточены, передаёт 25 июля РБК.

Sovcomflot.ru Северный морской путь

Уточняется, что скорректировать ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» предлагает Минобороны РФ.

Как сообщил чиновник федерального уровня, поправки одобрены правительственной комиссией по законодательной деятельности. Кроме того, эта инициатива согласована с Минтрансом РФ, ФСБ и МИД России.

Если изменения будут приняты, иностранные военные и государственные суда смогут заходить в акваторию Севморпути только с разрешения, которое им нужно будет запросить по дипломатическим каналам заранее — не позднее чем за 90 дней. При этом подводные лодки должны идти по Севморпути исключительно на поверхности и под своим флагом.

Кроме того, заход во внутренние морские воды в акватории Севморпути военных кораблей иностранных государств может быть приостановлен на определённый срок, если того потребуют российские интересы обеспечения безопасности — после соответствующего предупреждения. Это же касается других государственных иностранных судов.

Отмечается, что корректировка правил продиктована необходимостью, возникшей из-за изменения климата и таяния льдов. Указывается также на наблюдаемую активизацию в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств.