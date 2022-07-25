Рен, Франция, 25 июля, 2022, 20:18 — ИА Регнум. 22-летний центральный защитник итальянской «Болоньи» и сборной Италии по футболу Артур Теате может продолжить карьеру во Франции. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в подписании бельгийца заинтересован «Ренн».

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В прошедшем сезоне Артур Теате принял участие в 31 туре итальянской Серии А 2021/22, в котором отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также бельгиец получил шесть желтых карточек.

За «Болонью» Артур Теате выступает с 26 августа 2021 года после перехода из «Остенде» на правах аренды. После завершения прошлого сезона итальянский клуб выкупил футболиста за 6 миллионов евро.