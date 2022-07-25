Париж, , 20:12 — REGNUM Итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте подтвердил трансфер 24-летнего универсального защитника «Ред Булл Лейпцига» и сборной Франции Норди МУкиэле в «Пари Сен-Жермен».

Игроки «РБ Лейпциг» Dierotenbullen.com

По информации источника, стороны полностью согласовали все условия трансфера. Завтра футболист пройдет медицинское обследование и подпишет контракт. Ранее сообщалось, что на Мукиэле также претендовал лондонский «Челси».

За «Ред Булл Лейпциг» Норди Мукиэле выступает с 1 июля 2018 года после перехода из «Монпелье» за 16 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 защитник принял участие в 28-ми турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.