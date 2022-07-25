Глазго, Великобритания, , 20:04 — REGNUM 21-летний воспитанник «Бешикташа» и фланговый защитник сборной Турции по футболу Рыдван Цылмаз перешел в шотландский футбольный клуб «Рейнджерс» из Глазго. Сумма трансфера составила 4 миллиона евро.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, сумма трансфера с учетом бонусов может достичь 6 миллионов евро. Также «Бешиткаш» получит 20% от следующей перепродажи футболиста.

Соглашение Рыдвана Йылмаза с шотландским клубом рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

В прошедшем сезоне Рыдван Йылмаз, выступая за «Бешикташ», принял участие в 27-ми матчах турецкой Суперлиги 2021/22. На счету турецкого защитника 7 (3+4) очков по системе гол+пас.