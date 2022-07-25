Оттава, 25 июля, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск в рамках визита в Канаду 25 июля посетил бывшую школу-интернат для коренного населения, принеся долгожданные извинения за трагическую роль, которую Католическая церковь на протяжении многих поколений играла в смертях школьников-индейцев, сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский

Франциск помолился на кладбище, расположенном рядом с бывшей школой-интернатом для индейцев, после чего принял участие в многотысячном собрании коренных народов.

Визит папы Римского в Канаду был назван «покаянным паломничеством», так как понтифик намеревался извиниться за роль Римско-католической церкви в жестоком обращении с детьми коренных народов в школах-интернатах. На территории этих заведений были найдены сотни безымянных детских могил. Общественность Канады была шокирована этими новостями и потребовала у властей и церкви, курировавшей дома-интернаты, принести извинения коренным народам за совершённые преступления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Канады выплатят компенсацию в размере $15,5 млрд представителям коренных народов страны за недостаточное финансирование программ по уходу за их детьми.