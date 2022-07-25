Киев, , 20:05 — REGNUM Кредит в размере €7,4 млн будет предоставлен Киеву со стороны Берлина, сообщили 25 июля в пресс-службе минфина Украины.

Деньги на Украину поступят со стороны германского банка KfW. Уточняется, что семь миллионов евро составят кредитные средства и €0,4 млн — грантовые.

Как заявили в Киеве, «кредит привлекается правительством Украины на 30 лет с десятилетним льготным периодом».

Деньги пойдут на финансирование малого и среднего бизнеса, облегчится задача инвестиций в энергоэффективные мероприятия в нынешней ситуации на Украине.

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