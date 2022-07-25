Тирана, 25 июля, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Албании Далэндюше Бици 25 июля прокомментировал рост числа лесных пожаров в стране.

Лесной пожар

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, за последние сутки в стране насчитывалось 29 очагов пожаров. К их тушению были привлечены 315 пожарных, армия, сотрудники окружных госструктур и добровольцы, 36 пожарных машин и военный вертолет.

Ранее сообщало о быстром распространении степных пожаров на севере Косово и затоплении города в Северной Македонии.