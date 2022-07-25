Белград, 25 июля, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Московский ЦСКА проявляет интерес к 27-летнему хавбеку и капитану «Партизана» из Белграда Саше Здегелару. «Красно-синие» предложили футболисту трехлетний контракт. Об этом 25 июля сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Алексей Колчин ИА REGNUM ФК «ЦСКА»

В текущем сезоне сербской Суперлиги 2022/23 Саша Здегелар принял участие в трех матчах регулярного чемпионата, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку.

За «Партизан» Здегелар выступает с 30 января 2018 года после перехода из «Олимпиакоса» на правах аренды. 1 июля сербский клуб выкупил хавбека за 500 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.